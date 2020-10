Karol G explica lo que significa Bichota tras controversia e imágenes virales

Karol G acaba de lanzar el pasado 22 de octubre su tema 'Bichota'. Se trata de una canción que ha generado controversia por el significado que le da la cantante. Mientras que por otro lado sus fans no están de acuerdo.

Karol G habló sobre el tema, pues para ella la canción tiene un buen significado. En sus redes sociales contó que se trata sobre el empoderamiento. “Bichota es una celebración para todas las mujeres y hombres que escogen no tener miedo y ser fabulosos”.

Sin embargo, no todos sus fans estuvieron de acuerdo y la cuestionaron sobre la decisión. Algunos le indicaron que en lugar de poner Bichota debía poner la pAlabara EMPODERADA. Pues consideran que no era lo más correcto tratar de bichota a alguien. Mientras que otros señalaron que no consideraban una buena idea haber hecho ese tema.

El significado de Bichota en Puerto Rico va relacionado con alguien que tiene mucho poder. Se le puede decir bichote’ o ‘bichota’. Según el medio digital Infobae, una especialista en recursos humanos de Puerto Rico, Elsie Jiménez, señaló a propósito del lanzamiento de la canción, se está usando esta palabra últimamente para “dar connotación de empoderamiento femenino, en especial al usar la palabra bicha”.

En ese contexto, incluso Karol G dijo que hizo el video. Ya que la imagen “representa artísticamente la fuerza femenina que contiene la canción, tiene una increíble estética, moda de alta costura, efectos especiales y coreografías complejas que hacen alusión a que todos los seres humanos debemos sentirnos fabulosos”, dijo.

Aquí una parte de su canción

Por encima se me nota que me sobra el piquete, piquete

nos dimos un par de botellas y ahora estamo’ algarete

yo también tengo una Jeepeta

la tengo Fulleteá con todas mis shortys dejamos el miedo en la gaveta.

Otro tema polémico sobre este tema fueron sus imágenes del video donde muestra su parte delantera sin brasier, solo con una tela transparente encima. Muchos dijeron que están bien y otros criticaron.