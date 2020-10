Free Fire: lo que debes conocer del modo de juego carrera mortal

Para que la experiencia de juego no se convierta en monótono, Garena comienza a implementar nuevas modalidades en Free Fire. Precisamente existe el modo de juego de carrera mortal y si aún no lo has experimentado te contamos de qué trata.

Desde el lanzamiento del modo de carrera mortal fue un éxito. Este formato consta en jugar en duo e inicia a bordo de unos vehículos. Ahí tienes que ser el más rápido para lootear (conseguir la mayor cantidad de suministros)

De esta manera, podrás estar preparado para la batalla, donde tendrás que destruir el auto de los otros jugadores a como dé lugar y ellos trataran de destruir el tuyo. Esta modalidad de juego, se disputa en el mapa de Bermuda.

Trucos para ganar en el modo juego carrera mortal

Debes tener precaución y poder equilibrar entre mantener óptimo el auto y curarte de los daños que te provocan los rivales. Es aconsejable usar el tipo de auto que sirve para agua y tierra, así cubrirás más terreno.

Procura que la red wifi sea la optima, de esta manera no tendrás problemas al acertar kills y conseguir la victoria de manera más rápida. Las armas como ametralladoras son necesarias, ya que no depende de puntería sino de hacer más daño.

Garena Free Fire es un juego móvil de acción-aventura del género battle royale, inspirado en PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) – otro juego del mismo género y desarrollado por dots Studio y publicado por Garena

El juego obtuvo una beta abierta en noviembre de 2017 y fue lanzado oficialmente para Android e iOS el 4 de diciembre de 2017. Garena está trabajando actualmente en una versión mejorada de Free Fire que se llamará Free Fire Max.

Te puede interesar