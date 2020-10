Viral: Así fue como periodista argentino logró recuperar su celular tras sufrir robo en plena transmisión en vivo

Suerte fue la que tuvo el periodista argentino Diego De Marco– de Telenueve- que logró recuperar su celular luego que se lo arrebataran de las manos en plena transmisión en vivo. El hecho, que ocurrió en la ciudad de Sarandí, se volvió viral en redes sociales porque lo más irónico es que él abordaría en su reportaje el tema de la inseguridad.

AYUDA DE VECINOS

Gracias a la colaboración de los vecinos del barrio donde sucedió el robo, el comunicador pudo recuperar su dispositivo. Pues quienes presenciaron el hecho reconocieron al delincuente y hasta le pidieron que regresara el celular.

"Esos vecinos me permitieron recuperar el teléfono porque lo individualizaron. Me dieron hasta algunos indicios de quién era pero no quise denunciarlo. Yo solo quería recuperar el teléfono", dijo en una entrevista el periodista.

También agradeció que le haya sucedido ello en ese barrió porque, según él, significa que hay solidaridad y compromiso por parte de los vecinos. "Enseguida se juntaron como 10 vecinos para pedirme disculpas. Ellos mismos se activaron y sabían quién era el pibe", agregó.

Diego le había dejado un número de contacto a una vecina llamada 'Rosa', quien se comunicó con el para decirle que ya habían recuperado el teléfono. "Me sorprendió esa actitud porque no pasa en todos lados", dijo.

MIRA EL VIDEO

El hecho ha causado indignación en redes sociales. Algunos usuarios se enfurecieron por la inseguridad en la zona. Mientras que otros se rieron por la complejidad del hecho: habla de inseguridad y justo le roban.

