Los Avengers se volvieron a reunir y hablaron de Donald Trump

Ya ha pasado más de un año donde fuimos testigos del final de nuestros superhéroes favoritos que nos acompañaron por 10 años con el desenlace de "Avengers: Endgame", la cual cerró una etapa en el Universo Cinematográfico de Marvel. Después de tanto tiempo los Avengers se volvieron a reunir virtualmente y por esta razón.

Ayer, una parte de los Avengers originales, junto a otros que llegaron con el correr de los largometrajes, se reunieron por una causa muy especial. Lejos de la pantalla grande y las cámaras, los protagonistas del Universo volvieron a encontrarse mediante una videoconferencia. Ellos son: Robert Downey Jr. (Iron-Man), Chris Evans (Capitán América), Scarlett Johansson (Viuda Negra), Mark Ruffalo (Hulk), Don Cheadle (War Machine), Paul Rudd (Ant-Man) y Zoe Saldana (Gamora).

How will I ever be able to top yesterday’s birthday?

A big thank you to @DonCheadle, @ChrisEvans, @MarkRuffalo, @RobertDowneyJr, @zoesaldana, @Russo_Brothers, Scarlett Johansson, Paul Rudd, and all of our grassroots supporters for making it so special. pic.twitter.com/NVuc6f8QY2

— Kamala Harris (@KamalaHarris) October 21, 2020