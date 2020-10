Miss Ecuador reacciona ante declaraciones de candidata que dio positivo para COVID-19

La cuarta finalista del certamen Miss Ecuador 2020, Daniela Mera de 24 años, anunció que dio positivo para COVID-19 tras realizarse una prueba de sangre y expresó la preocupación por sus familiares. La organización Miss Ecuador se pronunció al respecto.

"Las señoritas candidatas llegaron el pasado lunes 12 de octubre presentando las respectivas pruebas (cuantitavas e hisopado) realizadas una semana antes de la fecha de inicio del concurso conforme a los requerimientos establecidos por las autoridades. El certamen Miss Ecuador duro 6 días, desde el 12 al 17 de octubre fecha de la gala final", se lee.

Por su parte, Daniela mediante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram dijo "yo desde el día lunes me comencé a sentirme mal y el día de ayer me hice una prueba de sangre y efectivamente me salió positiva".

Daniela Mera Palomino de Muisne

Comunicado de Miss Ecuador

Previo a la noche de elección Organización Miss Ecuador quizo realizarles pruebas a las candidatas, sin embargo todas, indicaron que no querían realizarse. Como es de conocimiento para poder ejecutar las pruebas se necesita el consentimiento de la persona, en este caso, de la candidata, demostrando una vez más que bajo su responsabilidad decidían continuar en el certamen.

Cabe señalar que, todo el personal que formó parte del evento como: miembros del staff, equipo técnico, equipo de producción, se realizaron las respectivas pruebas al ingresar y la noche previa al certamen, esto incluye a representantes de los medios de comunicación locales, así mismo los periodistas de otras provincias que llegaron con su respectivas pruebas certificadas.

Como parte del protocolo también se solicitó los resultados de las mismas a personal de las empresas auspiciantes quienes estuvieron en los respectivos stand. Organización Miss Ecuador no obligó a nadie a participar en el evento, en el caso de que alguna señorita decidía retirarse precisamente por precauciones de seguridad estaban en todo su derecho sin repercusión alguna, así lo habían hecho dos candidatas anteriormente y Organización Miss Ecuador aceptó sus decisiones.

Video de Daniela Mera

El video lo hizo junto a Valentina Mendoza, otra de las excandidatas, porque con ella compartía más tiempo. Entre sus declaraciones también Daniela Mera dijo que no les realizaron las pruebas en la semana del certamen, aunque les habrían dicho que sí lo harían.

"Incluso en la semana que estuvimos con todas las chicas, yo estaba con tos, me hice ver por un médico de la organización. Me dijeron que me iban a hacer la prueba, no pasó. Me mandaron a tomar un jarabe, unas pastillas, pero nada", contó Daniela Mera representante de Muise.

Valentina Mendoza Loor de Portoviejo / Facebook

Por su parte Valentina Mendoza dijo que espera que sus síntomas solo se traten de una gripe "Desde el día viernes en la noche me empecé a sentir mal, en la mañana me levanté y recuerdo que fui una de las últimas en desayunar, bajé, llegué tarde a los ensayos. Me sentía tan desvanecida, tan débil por eso llegué tarde al ensayo y me retaron. Me dieron como libre para que vaya a descansar", indicó.

Mendoza comentó que se sentía mal desde el viernes y se realizó una prueba, hasta el momento se desconoce el resultado.

