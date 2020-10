Las fotos y videos de "pruebas" que Demi Lovato mostró sobre contacto con extraterrestres

Demi Lovato sorprendió en los últimos días por una afirmación que hizo junto a unos videos. La cantante aseguró que tuvo contacto con los extraterrestres y motivó a sus fans a conocer más del tema.

En su cuenta de Instagram, la intérprete de 'Confident' compartió fotos y videos de su experiencia. "Estas son solo algunas de las pruebas de debajo de las estrellas, en el cielo del desierto, que ya no se pueden ignorar", señaló en la publicación.

Además, hizo una invitación a que compartan el contenido para que se viralice.

Demi Lovato ha realizado retiros en California, en el Parque Nacional de Joshua Tree. Estos están relacionados con eventos sobre extraterrestres.

“Por dos meses he profundizado en la ciencia de la conciencia y he experimentado no solo paz y serenidad como nunca antes había conocido. Sino que también he sido testigo de los avistamientos más increíblemente profundos, tanto en el cielo como a metros de mí", precisó.