Ella es la nueva novia de Sebastián Yatra y así reaccionó Tini Stoessel por su 'chica ideal'

Sebastian Yatra ya estaría en una nueva relación y las fotos ya se han difundido. Y no, no se trata de Danna Paola, sino de la modelo Anaili Abreu. Esta noticia se da a conocer meses después de la ruptura con Tini Stoessel. Aquí te mostramos lo que dicen de quien sería su nueva chica ideal, sus fotos y la reacción de su ex.

Anaili Abreu es una influencer que es amiga de Lele Pons, muy cercana a Yatra. Es así, que salieron a la luz los argumentos por los que se cree que ahora son pareja. Una instagramer del mundo de la fama, señaló que la modelo ha pasado en la mansión del cantante colombiano en Miami. El mismo argumento y con más detalles lo dio la reportera Vicky Braier para el diario La Nación.

Anaili Abreu, "Chica ideal" de Sebatián Yatra

Justamente, Anaili reside en Miami y desde el hogar de Yatra se ha sacado varias fotos. La modelo también aparece con el perro que tiene el cantante y hasta con la madre del mismo. Por si fuera poco, se muestra imágenes donde comparten en la piscina con amigos.

De ese modo, se da a conocer que los famosos ya llevarían un tiempo compartiendo con su mismo círculo social e íntimo. Y para completar ambos se siguen en Instagram. Mientras que los medios argentinos hablan de la veracidad de esa relación. De este modo, muchos la han bautizado como 'la chica ideal' de Yatra, a propósito de su nuevo tema en colaboración con Guaynaa.

Reacción de Tini Stoessel

Sobre la reacción de la ex de Yatra también se publicó información. Pues apenas se dio a conocer la noticia de nuevo romance del colombiano, ella hizo una publicación. Muchos la interpretaron como un acto que busca mostrar quemimportismo y tal vez sacar celos.

Pues ello compartió una historia con una parte de la canción 'Ella dice'. Este tema es en colaboración con Khea, trapero con quien se cree hay un romance.