Dragon Ball Super: dónde leer y las novedades que trae el capítulo 65 del manga

Dragon Ball Super estrenará este martes 20 de octubre el capítulo 65 del manga. Este sería uno de los últimos episodios para culminar con el arco argumental de Moro, uno de los rivales más intimidantes de todo el universo creador por Akira Toriyama

Manga Plus es la herramienta indispensable para los seguidores del anime y del manga. Dentro de esta plataforma podrá leer en español el manga de Dragon Ball y de otros títulos como One Piece, The Promised Neverland, Kimetsu No Yaiba, etc.

Para leer el manga de Dragon Ball Super debe crear tu cuenta gratuita y escoger el idioma preferido. La aplicación está disponible para iOs y Android. Te indicamos que existen algunas restricciones en los capítulos que van publicandose, depende de la serie.

Capítulo 65 de Dragon Ball Super

Los seguidores de esta nueva saga saben que Moro, “el devorador de mundos”, es tan temerario que ni los guerreros Z unidos lograron vencerlo. Sin embargo, el ultra instinto de Gokú parece ser la alternativa para ganarle.

En los últimos días se filtraron imágenes del capítulo 65. Parece ser que Moro alcanzó una etapa similar al 'Migate no Gokui' y así pondrá en apuros a kakaroto.

El villano pudo alcanzar esta etapa divina al robar la energía de Gokú pero no le permite desarrollar estos poderes a plenitud lo cual parece ser su acábose.

Teorías apuntan que el saiyajin favorito de todos usará una de sus técnicas tradicionales, Kame Hame Ha o Genkidama, para aniquilar a esta amenaza de todos los universos.

Goku vs Moro en el manga de Dragon Ball Super / Internet

