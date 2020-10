Shalita Grant y Travis Van Winkle se unen a la tercera temporada de 'YOU' de Netflix

La tercera temporada de 'YOU' de Netflix llegará a la plataforma en algún momento de 2021, porque al momento no se conoce la fecha exacta. Lo que sí se sabe es que dos nuevos personajes se unirán a la intensa trama de Joe Goldberg. Estos son nada más y nada menos que Shalita Grant y Travis Van Winkle que interpretarán a Sherry y Cary respectivamente.

Shalita Grant es una actriz conocida por su trabajo en shows de televisión como Search Party, Santa Clarita Diet y NCSI: New Orleans. Grant interpretará a Sherry, una "mom-fluencer" que se incluirá en el círculo social de Love. Sin embargo, sus intenciones no son del todo buenas.

Travis Van Winkle es un actor estadounidense que fue conocido en películas como Viernes 13 y Transformers. Además, participó de series como Instict y The Last Ship. Le dará vida a Cary, un gurú de la vida saludable que además pretende que Joe se integre en su grupo cerrado de amigos.

Fresh blood joining You Season 3:

Shalita Grant will play Sherry, a "Mom-fluencer" who appears down to earth, but is actually a mean girl who only pretends to welcome Love into her social circle.

Travis VanWinkle will play the wealthy Cary, who invites Joe into his inner circle pic.twitter.com/Js70prlmZv

— Netflix Queue (@netflixqueue) October 15, 2020