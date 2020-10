Tranzas y Tercer Mundo juntos, en concierto virtual

View this post on Instagram

Por cortesía de PALET.COM.EC tenemos 5 camisetas para regalar!⁣ ⁣ Para participar:⁣ ⁣ 1) Síguenos: @lostercermundo⁣ ⁣ 2) Etiqueta a 3 amigos en esta publicación⁣ ⁣ 3) Incluye el hashtag #giveawayTM22⁣ ⁣ 4) Comparte este post en tu historia⁣ ⁣ Anunciaremos los nombres de los 5 ganadores el sábado, día del concierto!!!⁣