'Stranger Things 4' y 'La Casa de Papel 5' entre las series de Netflix para 2021 confirmadas

No se ha terminado este convulsionado 2020 y ya se ha dado a conocer algunas series de Netflix para 2021 ya confirmadas. En la lista está entre las más esperadas como 'Stranger Things 4' y 'La Casa de Papel 5' que como muchas tuvieron que detener sus grabaciones y producción debido a la pandemia por el COVID-19. Al parecer, quienes están detrás de estos proyectos ya han encontrado un espacio seguro -dentro de lo que cabe- donde implementan protocolos para garantizar la salud de todos.

La producción española tuvo que detener el rodaje de su quinta, pero no última, temporada. Incluso, uno de sus personajes (Lisboa) dio positivo para el virus al inicio de la pandemia. Por suerte ya todo está ok y en agosto retomaron las grabaciones en España, Dinamarca y Portugal,. En redes sociales se han filtrado algunas imágenes del set y el beso entre Úrsula Corberó y Miguel Ángel Silvestre. Lo que sí se sabe hasta el momento de LCDP5 constará de 10 episodios.

Actualmente se está grabando la cuarta temporada de la serie que en su tercera emisión nos dejó con la boca abierta; y la guinda del pastel fue el único tráiler que han revelado el cual demuestra que Hopper está vivo. Recientemente se filtraron nuevas imágenes del set de grabación y muestran localizaciones del pueblo de Hawkins como la escuela y el gimnasio. Sin duda, una de las producciones más exitosas de la historia del servicio de streaming.

NEW CAST of STRANGER THINGS.

Erica and the new character (Brooklyn Shuck) spotted filming today. This is the new character in Stranger Things Season 4 she’s a cheerleader. 📣

Maybe she’s for Will Byers 🤔 pic.twitter.com/QckCF2L2WR

