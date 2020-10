Famoso youtuber lanza campaña con imágenes de Luisito Comunica y otros para concienciar el uso de la mascarilla

El pasado agosto, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencia Sanitarias, dejó a un lado su prudente optimismo sobre la evolución del coronavirus y lanzó un duro discurso dirigido especialmente a los jóvenes. En ese discurso, admitió que los mensajes de las administraciones y los expertos no han calado los suficiente entre este grupo de población y pidió ayuda a los ‘influencers’ y otras figuras públicas con autoridad entre este colectivo. Ahora, el 'youtuber' Wismichu ha recogido el guante y ha lanzado una campaña para promover el uso de la mascarilla y para concienciar de la necesidad de seguir las medidas recomendadas por Sanidad para contener la pandemia.

Como no podía ser de otra manera, Wismichu explica y desarrolla esta iniciativa a través de un vídeo en su canal de Youtube: 'Fernando Simón nos ha pedido ayuda'.

"Me va a llevar tiempo y dinero, pero si Fernandito me lo pide, tengo que hacer", afirma Wismichu al inicio del vídeo. Su idea: recurrir a la publicidad y llenar la ciudad de carteles que muevan las conciencias de los jóvenes. Para ello recurre a cuatro amigos 'youtubers': Kión, Joaquín, Panda y Kajal. Los cinco se reúnen para un 'brainstorming' y sacan varias ideas para 6 carteles, carteles que irán ilustrados con sus fotos acompañando los diferentes lemas.

"Eh, tú, el que lleva mascarilla. Lo estás haciendo bien, crack", protagonizada por el 'youtuber' mexicano Luisito, es la primera que idean. Le siguen 'Ponte mascarilla, que te estoy viendo, bandido', 'No seas como ellos, usa mascarilla', reza otra en la que Panda y Kajal llevan una camiseta con el lema 'I love Miguel Bosé', 'Sabemos que es incomódo llevar mascarilla, pero más incómodo es estar muerto', 'Aunque no la uses para proteger a los demás, al menos úsala para tapar tu cara'. Y la última, con los 'youtubers' envejecidos gracias a la tecnología, 'Si no es por ti, hazlo por ellos', en un mensaje para llamar la atención de los jóvenes sobre la necesidad de proteger a los mayores.

Realizada la producción de los carteles, el grupo recorre los diferentes puntos de la ciudad para ver in situ sus creaciones. Al final del vídeo, Wismichu pide a todas aquellas empresas que dispongan de espacios publicitarios que colaboren y exhiban estos carteles.

El vídeo, colgado el 5 de octubre, lleva más de 814.000 visualizaciones. Wismichu tiene más de 9 millones de seguidores.

