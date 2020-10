Cómo usar correctamente las alcantarillas para matar y que no nos descubran en Among US

Si estás en esta nota es porque realmente quieres subir de nivel en el famoso juego Among Us. En esta ocasión te mostramos cómo usar de manera correcta y estratégica las alcantarillas para que no te descubran como impostor.

El youtuber KManuS88 muestra trucos de los circuitos de las alcantarillas y explica si hay o no cámaras. Además, los sabotajes que puedes realizar según el primer mapa que tiene 6 circuitos.

Trucos alcantarillas / captura Youtube KManuS88

Primero

En la izquierda hay dos ciclos que van desde los motores al reactor y viceversa. El sabotaje que acompaña a este ciclo es el de oxígeno. Hay dos motores, arriba y abajo. La diferencia , según el famoso gamer es que el de abajo no tiene cámara y el de arriba sí. "Cuando matamos en reactor y queremos irnos al motor superior nos vamos a encontrar con la cámara de medicina", explica KManuS88.

Además, el de abajo tiene mejor cobertura de sombra. En resumen escapa por abajo, no por arriba.

Segundo

El siguiente conecta seguridad, medicina y electricidad. La ventaja es que el circuito es largo y el problema es que seguridad y medicina tienen cámaras. Una de las opciones matar con luz apagada porque alguien te puede ver por las cámaras. El mejor sabotaje es en comunicaciones o luz.

Tercero

En el otro triángulo, solo una de las alcantarillas está con cámaras. No puedes matar en administración porque está en la mitad del mapa y pueden descubrirte. Pero si llegar a hacerlo escapa por el pasillo. El sabotaje correcto es la luz apagada.

Cuarto

El sabotaje que debes usar es la luz con reactor activo

