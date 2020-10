Cómo poner el nombre invisible en Among Us y pasar desapercibido para el resto de jugadores

Poner el nombre invisible en Among Us con el objetivo de pasar desapercibido para el resto de jugadores es una de las estrategias para sorprender a tripulantes e impostores que se ha hecho viral en las últimas semanas. Muy importante que sepas que solo se puede hacer en la versión de dispositivos móviles iOS y Android; en PC no se puede hacer de ninguna forma.

PASO A PASO

Lo primero que debes hacer es acceder a este link, en el cual te aparecerá lo que debes utilizar.

Después debes copiar en el portapapeles el espacio en blanco que aparece entre las comillas “ㅤ”. (Con el dedo puedes pulsar el espacio para darle copiar en el celular).

Luego accede a Among Us y busca la opción para modificar el nombre. Allí lo que tienes que hacer es pegar lo que acabaste de copiar; sí ese espacio en blanco que quedó en el portapapeles del celular.

Listo. De esa manera es como tu nombre aparecerá en blanco, transparente o invisible, como le quieras llamar.

Aunque el resto de jugadores no podrán saber quién eres, sí te identificarán por el color de tu tripulante o por el skins, mascotas y sombreros que lleves.

