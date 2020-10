Natalia Barulich rompe el silencio sobre Hawái, Maluma y Neymar, lo pone en la friendzone

La ex de Maluma, Natalia Barulich decidió por fin hablar sobre Hawái y Neymar. Y es que toda una controversia surgió al rededor de estos famosos y la canción. Finalmente, la modelo dijo que el futbolista es solo un amigo. ¡Qué raro después de haber visto tantas publicaciones de amor entre ellos!

Natalia Barulich habló sobre el futbolista del París Saint-Germain, en una entrevista con Ventaneando.

"Yo lo adoro, es una gran persona, es un gran amigo, siempre ha sido un tipazo y es una gran persona en mi vida. Él es una de las mejores y más felices personas que he conocido en mi vida, y siempre tendrá mi apoyo", dijo.

La modelo insistió en el tema de amistad, "Es un gran amigo, no sé porque los medios piensan que estamos juntos. Tengo mucho respecto hacia él, es grandioso y siempre lo veo cuando estoy en París, cuando estoy en Europa. Tenemos una gran relación, pero no es lo que todo el mundo piensa".

Natalia Barulich - Instagram

Sobre la canción de su ex Maluma, Hawái, dio a entender que no le importa. "No sé si me la dedicó a mí, escuché que sí, pero también escuché que no, la verdad no me importa".

Además finalizó diciendo que su relación es historia y ya no le influye en el futuro. "Eso quedó en el pasado y quiero dejarlo ahí, fue una experiencia en mi vida de lo cual no me arrepiento. Pero es momento de superar eso y nosotros estamos separados desde hace un año", resaltó.

