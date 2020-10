Trucos de Among Us: Así puedes usas las ventanas para ganar el juego

Mientras más jugamos Among Us, más trucos descubrimos. Si eres principiante estos consejos te servirán para subir de nivel en el famoso juego. Objetos que creerías que no sirven tienen funciones que te ayudarán a ganar la partida seas el impostor o tripulante.

El famoso gamer KManuS88 en su canal de YouTube muestra varios trucos para ser un "pro" de Among Us. Uno de ellos es el uso correcto de las ventanas, principalmente en el tercer mapa que es el más grande porque puedes ver a través de ellas

"Son las que están en las paredes de los edificios y nadie las utiliza. Las ventanas no son solamente otro grafismo, se puede ver a través", dice KManuS88. Explica que al momento de caminar lo mejor es ir pegado a las paredes y no por la mitad del pasillo. "Cuando vamos pegados a la pared podemos ver lo que pasa en las habitaciones", añade el gamer.

Así que desde afuera puedes ver cadáveres, a los tripulantes haciendo misiones, puedes encontrarte al impostor matando a uno de la "crew". También sirve a los impostores para ahorrar tiempo o ver si algún tripulante está solo para no darse la vuelta y perder tiempo hasta entrar a la habitación.

