Among US: el significado de cada color y cuál te sirve para ganar

Quién pensaría que dos años después de su lanzamiento, Among Us llegaría a revolucionar el mundo de los videojuegos en dispositivos móviles y PC. El multijugador y la función de discusión permite que la aplicación cautive a grandes y pequeños, aunque muchos de sus secretos aún no han sido revelados

Si nos referimos a significados, los colores de cada uno de los integrantes o tripulantes guarda un secreto que puede jugar a tu favor. Es decir, existe 12 conceptos diferentes y cada uno transmite algo diferente.

A partir de esta nota, tu color favorito podría cambiar rápidamente e incluso permitiría que sea más hábil dentro del mismo.

Colores

Rojo: el rojo termina siendo el color que más le va al impostor. Este tono tiene características de un “asesino”, pero a la vez representa pasión, energía y entrega. Si escogiste el rojo y resultaste impostor deberás fingir extremadamente bien ya que serás de quien primero sospechen.

Azul: es uno de los colores que con mayor facilidad podrás engañar a tus compañeros. Según la psicología del color, este representa estabilidad y tranquilidad, propio para disimular tu faceta de impostor.

Verde oscuro: este color tiende a relacionarse a la maldad. Representa cierta deslealtad y podría ser ese tripulante que te ataque por la espalda mientras menos lo esperas. Pilas si te topas con un verde oscuro en electricidad.

Rosa o rosado: el amor, bondad y protección es lo que proyecta este color. Pero podrían estas facultades ser un arma de doble filo: tu aliado o tu peor enemigo. Si resultas impostor con este color poco o nada sospecharán de ti, ya dependerá de tu astucia para ganar el juego.

Naranja: la amistad es lo que presenta el color naranja, Parecerás confiable a la vista de los demás jugadores y si lo combinas con un nombre amigable pasarás casi desapercibido, tanto como tripulante como impostor.

Amarillo: detente al momento de tomar este color, porque todas las miradas irán tras de ti. Si no eres impostor serás una de las primeras alternativas para culpar. Lo llamativo y luminoso hará que los demás no despejen la mirada de ti.

Negro: el color del misterio, podría hacer que sospechen de ti pero el negro puede servirte a la perfección si eres impostor ya que un fallo eléctrico puede jugar a tu favor para esconderte y “asesinar” a los tripulantes.

Gris: si quieres lucir inteligente y audaz, el gris es la opción ideal. Aunque es un tono que pocos o casi nadie presta atención: pasarás desapercibido.

Morado: Creatividad y poder es lo que proyectarás. Te beneficiará sea cual sea la razón. Las miradas no te dejarán de seguir, pero la razón es porque ven a un personaje de confianza, acompáñalo de un nombre creativo y estás hecho.

Café: según la teoría del color, el café o marrón expresa confortabilidad, humildad y una experiencia acogedora. Pocos terminan culpando al café, se dejan llevar por su sensación de paz y tranquilidad.

Turquesa: el color te hará resaltar, procura no usar un sombrero muy llamativo y tu papel será desapercibido. Incluso un impostor pensará dos veces antes de asesinarte, aunque no te confíes de ello.

Verde claro: lo asocian a la esperanza, pero lo llamativo del tono hará que todos te vean. Trata de jugar en grupo ya sea para no ser descubierto como impostor o para que no te asesinen.

Te puede interesar