¡Se asustaron por su parecido! Metalero es idéntico a El Chavo del 8

Un hombre ha sorprendido por su increíble parecido con el fallecido y querido actor Roberto Gómez Bolaños. Y es que una foto ha logrado viralizarse por el mundo, debido a la curiosa similitud entre el hombre y el personaje de El Chavo del 8. Te compartimos fotos y memes.

Se trata de Phil Claudio Gonzáles, un músico de Argentina que aparece con una cerveza en la mano. Ahora al hombre lo conocen como el "Chavo del 8 metalero". Ya que además de parecer hermano gemelo de 'chespirito', también es amante del rock.

Phil Claudio Gonzáles toca con su banda metalera en algunos bares desde 2019. Además vende camisetas de famosos grupos musicales como Pink Floyd y Nirvana.

El argentino ha señalado que no le causa malestar la comparación que le hacen con Roberto Bolaños. Por el contrario, se lo toma de forma divertida. Incluso aseguró que está en contra de quienes critiquen su parecido.

"¿No se cansaron todavía? Hay muchas más eh. Me cago de risa con el meme. Quien lo hizo me hablo pidiendo disculpas. No me enojo, ni mucho menos. Ahora hay muchos pelotudos bardeando. A los cuales los voy a ir agarrando de a uno", escribió en su cuenta de Facebook.