Se confirma la fecha en la que Tom Cruise viajará al espacio para filmar su nueva película

Tom Cruise grabará una película en el espacio, y ya tiene fecha de vuelo hacia la Estación Espacial Internacional: octubre de 2021.

De acuerdo con TMZ, el actor y productor viajará con el director de Edge of Tomorrow, Doug Liman en un cohete SpaceX Crew Dragon.

La cita aparece en el manifiesto oficial de la ISS 2020-2023.

Ya en mayo el administrador de la NASA, Jim Bridenstine, había anunciado que la agencia trabajaría con Cruise para realizar una película en la ISS.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020