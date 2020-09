La pista para que el sobrino de Pablo Escobar encontrara una caleta con 18 millones de dólares

Tras el "boom" de la noticia que se encontró una caleta de Pablo Escobar con 18 millones de dólares varias dudas surgen al respecto. ¿Cómo sucedió?, ¿qué pasará con el dinero?, ¿qué más se encontró?

Fue Nicolás Escobar, sobrino mayor de Pablo Emilio Escobar Gaviria quien encontró este este escondite. Además del dinero había un bolígrafo de oro, una pepa de oro, radios para comunicarse, una cámara de fotos y una máquina de escribir.

En una entrevista del medio Red Más Noticias, el sobrino del capo colombiano dio más detalles de la que sería la última caleta de Escobar.

"Lo digo con mucho orgullo soy el sobrino mayor de Pablo Escobar. Una persona que el 17 de mayo de 1993 fue secuestrada para saber donde estaba Pablo. Me torturaron por más de siete horas. Yo me he dedicado a buscar las caletas de Pablo y he tenido la oportunidad de encontrar no uno sino varias".

La última fue donde se halló más de 18 millones de dólares, billetes que ahora ya no sirve tras estar 30 años ocultos.

"Esa caleta se encuentra en una casa en Medellín en el sector de Las Palmas. Ahí llevaba yo unos 4 años a 5 y cada vez que me sentaba en un comedor, miraba hacia el sitio donde estaba un parqueadero por el intermedio de esos vidrios empecé a ver a un señor que entraba y se desaparecía", dijo Nicolás Escoba al medio colombiano.

Añadió que había una bolsa grande con un fuerte olor “Ahí había una bolsa bastante grande y el olor era impresionante. Ese olor es peor que una mortecina multiplicada por 100”.

El bolígrafo de oro era que siempre cargaba en su camisa de manga corta con el que firmó varias sentencias de muerte. Pablo Emilio Escobar Gaviria recibía 2.430 millones de dólares semanales como el principal apoderado del narcotráfico en el mundo.

Tras su muerte la mayoría de bienes fue vendido por el Gobierno. El dinero en las caletas se habría repartido entre sus hermanos. Tal era su fortuna que los fajos de dinero le servía para avivar el fuego.

