Talento ecuatoriano: Fares debuta en la industria de la música con "Me sabes bien"

Vienen días buenos, días malos, pero días de aprendizaje y nuevos proyectos que se harán realidad. “Me Sabes Bien” tendrá siempre ese cariñito especial por ser mi primer sencillo, por ser el tema con el que me pregunté a mi mismo: ¿Por qué no? Y aquí está, siendo escuchado y valorado globalmente. Es lindo saber que la canción le sabe bien a la gente, gracias ‼️