"Vale la pena intentarlo": El ecuatoriano, Mattías, empieza su carrera musical con pie derecho

Mattías Cevallos Arosemena es un joven cantante ecuatoriano que empieza su carrera con pie derecho. Con tan solo 17 años decidió emprender en el mundo de la música por su gran talento.

Este 2020 no fue un año fácil pero Mattías decidió aprovechar el tiempo en pandemia para construir su camino musical. "Yo recién estoy entrando en esto de la escena musical. Por el momento todo está bien y está como queremos que vaya. Poco a poco vamos a seguir destacando", dice el joven.

En julio de este año lanzó su primer tema "Desde hoy". "Para ser mi primera canción y que nadie me conozca me ha servido un montón. Yo sabía que cualquiera que sea el resultado, sería algo bueno porque antes no teníamos nada" dice Cevallos.

Con tan solo 17 años compone y canta pero de dónde nace su pasión por la música. No es la historia de esos niños que desde pequeños quieren ser músicos, pero sí es de esas vivencias donde la familia es el motor y apoyo. "Yo empecé en el mundo de la música a los 11 años. Mis papás me metieron en clases de guitarra y batería, pero como era pequeño no estaba convencido. Yo lo veía como ¡ay qué pereza! pero al final mira dónde estoy!"

Mattías se siente agradecido con su familia, pues en ellos encontró ese empujón que necesitaba para grabar su primer sencillo. "Mi familia fue la que me convenció de grabar una canción y tomármelo más en serio porque al principio no quería".

Sin duda, su familia sabía y confiaba en el talento pues desde los 13 años componía. "Escribía canciones pero no eran malas a pesar de ser chiquito", dice entre risas. Mattías es fiel creyente que debes cantar algo que tenga un significado, por eso sus letras están inspiradas en historias reales para que cuando las cante pueda transmitir el sentimiento y la esencia de la letra.

"Normalmente la mayoría de mis canciones hablan sobre una relación de amor, desamor, una chica. Intento inspirarme en cosas que me han pasado, gente que conozco o historias que me han contado, es la mejor forma. Cuando escribo mis canciones lo puedo plasmar de mejor manera al momento de cantar con ese sentimiento desde la experiencia y la emoción. Eso es lo más chévere poder entonar canciones que significan algo".

Finalmente, el joven de 17 años invita a las personas que tienen un talento a que no se rindan. "No pierden nada intentándolo, es más, ganan experiencia. Siempre habrá alguien que te apoye.

Los planes de aquí a un año del joven artista es tener 6 canciones. Además, empezar a ofrecer shows y abrir conciertos. De seguro sabremos más noticias de este nuevo talento ecuatoriano.