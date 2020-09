Las reacciones de lo que fue el concierto de Bad Bunny en New York

Este domingo el puertorriqueño Bad Bunny se encuentra ofreciendo un concierto gratuito en vivo de manera online desde un camión que recorre las principales avenidas de New York . Igual podrás seguir desde cualquier punto del planeta. A partir de las 18:00 horas (hora Ecuador) está fijada la transmisión del evento en el que se presenta a Benito Martínez en un festival llamado "Euforia Live"

Sigue aquí el concierto:

Es una singular manera de ofrecer un concierto en tiempos de pandemia, pues los eventos masivos se encuentran suspendidos por el coronavirus. Una caravana de autos acompaña al Conejo Malo mientras el puertorriqueño ha cantado sus mejores éxitos.

Las reacciones no se han hecho esperar y en redes sociales, los moradores de New York no pensaban que se trataba de Bad Bunny. Los memes y sus críticas se hicieron presentes.

Te dejamos con algunas:

Nunca ví un artista latino con tantos views en un directo en Youtube. Para el que no sabe la historia de Bad Bunny (Benito Martínez) y cómo empezó de cero, los invito a verla antes de juzgarlo. Buen concierto en tiempos tan extraños como el actual. Siempre sorprendiendo. pic.twitter.com/WPuP0gJpPY — Cesar Silva (@lChechil) September 20, 2020

Estás en New York tranquilo en tu terraza y de pronto pasa Bad Bunny cantando sobre un camión. 2020 sigue en su línea. pic.twitter.com/luIhdtVMGB — Luis Fando (@LuisFando) September 20, 2020

Asi estan los de Nueva York persiguiendo a Bad Bunny pic.twitter.com/ariqGAKJ4w — 🧨 (@breandannnn) September 20, 2020

.@NYGovCuomo: “No gatherings.” Bad Bunny: “¡New York City, yo hago lo que me de la gana!” pic.twitter.com/6HS8gotqnS — Angélica Serrano-Román 🇵🇷 (@angelicaserran0) September 20, 2020

La gente en NY corriendo detrás del bus de bad bunny pa ver su concierto: pic.twitter.com/ns9rU3Rpr5 — jsb (@Jotaesebece) September 20, 2020

Bad Bunny cantando La Santa en el Live , y yo en mi cuarto : pic.twitter.com/TH6zjgu05C — Carlos (@carlosandaluz9) September 20, 2020

el que va atorado en el trafico que anda haciendo bad bunny que pidio uber black con tarifa dinamica pic.twitter.com/ZzaMRFtCma — cap (@lupitodrn) September 20, 2020

Eu entiendo que no nos guste bad bunny, pero el chabon se subió arriba de un bondi y está haciendo un show en vivo recorriendo la ciudad de ny, imagínate ir caminando y que de la nada aparezca ba bonni beine yo me pongo a bailar pic.twitter.com/8DNZhyjRt5 — 𝐀𝐍𝐆𝐄𝐋🇺🇾|LEE MI FIJADO (@niallxgod_) September 20, 2020

Bad Bunny vestido totalmente de negro también compartió escenario con Sech, quien en la canción Ignorantes, se encontraba desde una terraza. El tráfico en la ciudad está pesado, y la gente desde sus balcones y ventanas están disfrutando de la música del puertorriqueño.

