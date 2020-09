¡Apuesta por youtubers! Se realizará por primera vez en un roast en Ecuador con Kike Jav

La popularidad de los youtubers, tiktokers, instagramers, twitteros e influencers en nuestro país crece a pasos agigantados.

Los lenguajes de internet, los formatos y plataformas digitales, captan cada vez más adeptos entre las generaciones de millennials y centennials, llegando a alcances inimaginables para una mente arraigada en la Generación X o Baby boomers.

Uno de los casos más destacados es el del youtuber Kike Jav, un ecuatoriano rankeado en los primeros lugares de popularidad del país, con un récord de 4 videos simultáneos ubicados en las tendencias número uno en el país en tan solo 60 días y más de una centena de contenidos que suman 105 Millones de reproducciones aproximadamente.

Kike menciona que en el pandemia ha realizado varios proyectos con el fin de entretener y apoyar. "Queremos hacer las cosas mejor. Con todo lo del roast, siempre le he dicho a la gente que el hecho de que compremos una entrada nos ayuda para hacer cosas más grandes".

Showbit, casa de contenidos digitales, apuesta a la escena en vivo de los nuevos talentos digitales y vincula en esta ocasión el carisma de Kike Jav con formatos audiovisuales de interés masivo con éxito probado en países como Estados Unidos y Europa, produciendo por primera vez para el Ecuador un ROAST.

Jhonny Cañar, productor ejecutivo de Showbit, menciona que la pandemia hizo repensar las cosas. "Entramos a un mundo interesante, los youtubers y los contenidos digitales que están en las plataformas. Decidimos apostar por estos formatos. No los inventamos, desde hace tiempo se lo realiza en otros países. Nosotros vamos a utilizar la comedia-tragedia en base a estos nuevos formatos. Vamos a lavar los trapos sucios (no de manera incorrecta) pero sí diciendo las cosas por parte de los amigos del Kike. Esto no se ha hecho antes en Ecuador".

La empresa ha decidido invertir en los personajes como Kike Jav para brindar al público otro tipo de entretenimiento. Por su parte, otro de los productores ejecutivos, Andrés Nuñez, reafirma que apuestas por los nuevos talentos.

"Apostamos muchísimo a lo que tenga que ver con el talento nuevo y Kike tiene una nueva manera de comunicarse con las audiencias. Son parte de los fenómenos que se debe entender que existen y son importantísimos".

¿Qué es un roast?

El ROAST es un término utilizado para nombrar a la comedia subida de tono que pretende celebrar y honrar a un personaje (Kike Jav), haciendo observaciones humorísticas que pueden ir desde chistes inocentes hasta agravios, pero todo con una sensación de respeto. Los encargados de esta tarea son los ROASTERS, que en esta ocasión serán los conocidos youtubers e influencers: Diego Villacís, Brandon Mina (Es que soy brandon), Kerly Morán, El Trip.ero, Damian Bernal “El Champ”, entre otros, quienes con sus ocurrencias y sal quiteña, tendrán la función de sacar a la luz, “los trapos sucios”propios, de cada uno de los participantes y del homenajeado principal.

Un Roast tiene un roastmaster o un anfitrión, que en este caso será el conocido “standapero” ecuatoriano Jerónimo Meneses (Omoto). Parte del dinero recaudado será destinado a la Fundación Juntos por Ecuador, para ayudar a aliviar las necesidades de los más vulnerables en tiempos de COVID -19.

El show será transmitido en exclusiva por Vimeo en sala privada (link intransferible), el 20 de septiembre y los tickets virtuales se pueden adquirir en www.buenplan.com.ec