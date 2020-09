Emily Ratajkowski confesó que fue agredida sexualmente por un fotógrafo

Emily Ratajkowski, escribió un ensayo en primera persona para la sección “The Cut”, de New York Magazine. Lo tituló “Comprarme de nuevo ¿Cuándo una modelo posee su propia imagen?”. En el texto la modelo contó los problemas legales por el manejo de sus derechos imagen.

Una de las partes más polémicas es donde se refiere a un ataque sexual que sufrió en 2012 durante una sesión de fotos con Jonathan Leder.

Reveló que había ido a la casa de Leder para una sesión fotográfica no remunerada para una revista Darius, y que para ello debía pasar una noche en su casa.

“Mi agente me dijo que debería comprar un boleto de autobús desde Penn Station hasta Catskills, donde un fotógrafo llamado Jonathan Leder me recogería y me reembolsaría el pasaje. Haríamos la sesión en Woodstock, para una revista artística de la que nunca había oído hablar y pasaría la noche en su casa… Esto era algo que la industria llama editorial no remunerado, lo que significa que se imprimiría en la revista y la 'exposición’ sería mi recompensa”, confiesa.

Al inicio posó en lencería y luego desnuda. Después, Leder le ofreció una copa devino tinto.

“Me habían enseñado que era importante ganarme la reputación de trabajadora y tolerante… En el momento en que dejé caer mi ropa, una parte de mí se disoció”, agregó.

La modelo contó que la maquilladora se retiró a su habitación. Ratajkowski dijo que se sentía completamente despierta, pero estaba “muy, muy borracha”.

“Tenía frío, tiritaba y estaba acurrucada debajo de una manta. Jonathan y yo estábamos en su sofá, y sentía la textura áspera de sus jeans en mis piernas desnudas”, cuenta la modelo.

Además cuenta recuerda que estaban hablando sobre su pasado amoroso.

"La mayor parte de lo que vino después fue borroso, excepto por el sentimiento. No recuerdo haberlo besado, pero sí recuerdo que sus dedos de repente estaban dentro de mí ", agregó.

“Más y más fuerte y empujando y empujando como si nadie me hubiera tocado antes o desde entonces. Realmente dolía mucho. Llevé mi mano instintivamente a su muñeca y saqué sus dedos de mí con fuerza. No dije una palabra. Se puso de pie abruptamente y se escabulló silenciosamente hacia la oscuridad por las escaleras”.

Por su parte el Daily Mail, informó que el fotógrafo asegura que las declaraciones de Ratajkowski son “totalmente falsas”.

“Me siento mal por ella porque está en un punto de su carrera en el que tiene que recurrir a tácticas como esta para ganar prensa y publicidad. Es vergonzoso”, dijo.

Ratajkowski sostiene que las fotos se publicaron en un libro pero sin su autorización. Inició acciones legales pero finalmente la modelo desistió

"La Emily que es dueña de la gran artista, y la que también escribió este ensayo. Ella continuará forjando el control donde pueda encontrarlo”.

