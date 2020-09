El Viaje Films, la productora de Santiago Paladines para desarrollar proyectos en Ecuador

El Viaje Films es una naciente productora con base en Quito y Los Angeles. La idea de formar el Viaje Films es atraer producción de contenido Premium al Ecuador y buscar proyectos de ficción y documental locales para desarrollo.

El proyecto cuenta con financiamiento privado y que trabajará de la mano con productoras estadounidenses, con quienes se han concretado alianzas estratégicas, con el fin de ejecutar proyectos relacionados con largometrajes y series

El Viaje Films también es una incubadora de talento que busca representar y apoyar los proyectos e ideas de cineastas jóvenes en todo el mundo. Actualmente, El Viaje Films representa 6 directores del Ecuador y otros países, con los que ya se está trabajando en el desarrollo de proyectos para grabarse en Ecuador.

"A diferencia de la mayoría de productoras que hay en el Ecuador que se dedican en su a hacer publicidad, El Viaje Films se concentra exclusivamente en contar historias de calidad" dice Santiago Paladines, director de cine, quien encabeza la productora.

"Yo viví muchos años en los Angeles y siempre pensé que Ecuador es un lugar increíble para producir a pesar de que tenemos una industria naciente donde todavía las leyes no son ta favorables para la producción cinematográfica. Ecuador es un lugar amigable para la producción, es un país pequeño con una diversidad increíble" agrega Santiago. Además reitera que nuestro país donde puedes encontrar ambientes de todo tipo y su idea siempre fue hacer algo distinto para atraer producción a Ecuador.

"Generalmente en Ecuador los proyectos cinematográficos se producen con fondos estatales, fondos no reembolsables. Yo me planteé este reto de por qué no traer inversionistas, productores de esta industria a Ecuador. Ha sido un trabajo de años y hoy por hoy ya tenemos alianzas con varias productoras".

Más de Santiago Paladines

Santiago Paladines, obtuvo su maestría en dirección de cine, en el prestigioso AMERICAN FILM INSTITUTE de los Ángeles California.

Su cortometraje “El Viaje” ( The Fare), que fue estrenado en el 2017, ha sido escogido como selección oficial en varios Festivales Internacionales de cine como:

El festival de Cannes, AFI Fest, Camerimage

Cleveland International Film Festival

Tokyo Lift-off film Festival.

Ganador del Cine Gear Film Expo en los Ángeles

New York Lift-off Festival

Festival Internacional de Madrid, entre otros.

Santiago es ganador del premio del jurado del DGA (Directors Guild of America), el sindicato de directores mas importante del mundo, y ganador del Hispanic Heritage Short Film Award, prestigioso premio otorgado por la fundación creada por la Casa Blanca para honrar a los latinos destacados en los Estados Unidos.

En Ecuador Santiago trabajo en producciones como: “Quién quiere ser millonario". Además fue escritor y director del largometraje documental “Estrella 14″ que narra la historia del campeonato 14 de Barcelona Sporting Club, así como e documental “La Tri”.

Santiago fue parte de la organización del MOMAV, modelo de mercado audiovisual creado por la USFQ. Como parte del mercado Santiago moderó un taller de cine, el cual contó con la participación de Alex Pina y Javier Gómez, creador y escritor de la exitosa serie “La casa de papel”, respectivamente.

A parte del cine, Santiago se ha ido abriendo camino como consultor en Story Telling. Diseñó el master class llamado “La Voz” que ha sido presentado con éxito ante audiencias variadas.

El taller analiza a profundidad la fuerza e incidencia que el “story telling”, o el contar historias, tiene en nuestra vidas. El master class “La Voz” se presentó en el marco del festival de cine FACIUNI organizado por DIRECT TV para Latinoamérica en donde Santiago compartió escenario con reconocidos cineastas como el ganadores del Oscar Sebastian Lelio (Una Mujer Fantástica, Chile).

Actualmente Santiago, a través de la plataforma EL Viaje Films, está desarrollando algunos proyectos de series para plataformas digitales como Netflix, Apple+, Amazon Prime. En julio de 2020 lanzó una producción para la marca de autos MASERATI, que pretende convertirse en el primer comercial narrativo (con historia) de calidad Premium realizado en Ecuador.