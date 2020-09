El mensaje de Mark Ruffalo a Chris Evans tras publicar foto íntima por error

Chris Evans ha sido tendencia en redes sociales este fin de semana porque el actor filtró por error una foto íntima suya en Instagram. Esto ocurrió cuando intentaba subir un video a las historias de las red social. Ante ello, Mark Ruffalo le dejó un mensaje en Twitter.

En un divertido tuit, el actor le dijo a Evans que en comparación con las acciones del presidente Donald Trump, las fotos no eran tan malas. “Hermano, mientras Trump está en el cargo, no hay NADA que puedas hacer para avergonzarte”, bromeó Ruffalo.

.@ChrisEvans Bro, while Trump is in office there is NOTHING you could possibly do to embarrass yourself. See… silver lining.

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) September 13, 2020