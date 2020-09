Viral: Hombre se quedó dormido en el auto y los memes no lo perdonaron

Un hombre se quedó dormido en el asiento del conductor de un auto y su esposa le tomó una fotografía. Para burlarse del momento, ella decidió subir la imagen a las redes sociales y los internautas no perdonaron el momento para crear divertidos memes.

El hombre, al parecer, no estaba durmiendo, pero eso era lo que sugería la imagen. Su esposa la subió justamente a un grupo de fotógrafos en Facebook y pidió a los usuarios que la retocaran con 'Photoshop'.

La mujer no pudo contener la diversión a ver las creaciones y finalmente se las mostró a su esposo. "Él pensó que era muy gracioso", reveló este este a CNN. "Empecé a recibir mensajes de personas de Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Alaska, que me enviaron las fotos retocadas de mi marido", declaró.

Love it. Just needed this. pic.twitter.com/Gs0tzM79oy

— laura l. sweet (@lauralsweet) September 2, 2020