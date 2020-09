Netflix: "Cobra Kai", la serie hit del momento anunció tercera temporada para 2021

Si queda algún fanático de la icónica película Karate Kid que aún no se entera que Netflix la está rompiendo con la serie "Cobra Kai", cuya serie continúa la saga de la cinta de 1984 con los mismos personajes y actores, entonces este es el momento de ponerse al día.

La nostalgia sigue cotizando alto en Netflix, y es por esa razón que Cobra Kai se ha transformado en un verdadero hit en la plataforma en las últimas semanas, a tal punto que la compañía anunció que una tercera temporada para el próximo año.

A diferencia con la cinta original, Cobra Kai contiene un humor más marcado, sobre todo en la primera temporada. Si en Karate Kid, Johnny Lawrence seguía el camino para convertirse en héroe, ahora de adulto intentará resurgir de las cenizas para asumir el papel del Señor Miyagi y enseñarle karate a un introvertido vecino que es acosado por sus compañeros en el colegio.

Lo curioso es que la serie no es original de Netflix. Originalmente se estrenó en YouTube en 2018 pero la plataforma de contenidos adquirió los derechos y en pocas semanas, sus 20 capítulos -divididos en dos temporadas- han sido un verdadero deleite para los fanáticos de la histórica Karate Kid.

Cabe recordar que la película tuvo un segundo aire gracias a la serie How i met your mother y al personaje de Neil Patrick Harris, Barney Stinson, quien señala que Karate Kid es su película favorita, pese a que el protagonista no logra sus objetivos.

Eso porque entendía la producción desde el punto de vista de Johnny Lawrence y no de Daniel Larusso. De hecho, William Zabka, el actor que interpreta a Lawrence, aparece en el última temporada interpretándose a sí mismo y agradecido de Stinson por ser de los pocos que realmente entendieron la película.

Revisa el tráiler de la serie de Netflix Cobra Kai:

