Samer y Dennys The Black lanzan su tema Parchís

View this post on Instagram

#Parchis Ya Disponible en todas las plataformas musicales. @samer.oficial X @dennystheblack prod @yalvier on @blackrecords.international #Parchis #reggaeton #perreointenso #dennystheblack #samer #MusicaSinGenero #YoPerreoParchis #ElPerreoNoDiscrimina #follow4like #followtrickers #followtrain #likexlike #liketime #liketime #viral