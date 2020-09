Estrella de Rápidos y Furiosos confirma que la película tendrá escenas en el espacio

Han pasado 19 años del estreno de una de las franquicias más fuertes en el mundo del séptimo arte, Rápidos y Furiosos. Cinta tras cinta nos brinda espectaculares acrobacias, peleas, super-estrellas y en su novena entrega los viajes al espacio serán una realidad.

El rumor ya estaba plantado desde hace meses, cuando Ludacris señaló un probable viaje al espacio. Ahora esa posibilidad ha sido confirmada por la actriz Michelle Rodriguez. Hasta el momento se desconoce que actores serán los que “viajen” al espacio, pero en primera instancia se rumora de Vin Diesel.

Recordar que la novena entrega suma a un nuevo personaje que pondrá en apuros a esta familia de conductores. John Cena dará vida a la hermano de Dom, además el regresó de Han Lue tras los eventos en Reto Tokio emocionó a los fans.

Qué dijo Michelle Rodriguez (Letty Ortiz)

Ante la pregunta de un viaje al espacio, la actriz respondió: “Oh, de ninguna manera. ¿Cómo se enteraron de eso? ¿Ven lo que pasa?”,

“La gente comienza a hablar entre bastidores. Cuando una película no sale y se olvida, las cosas salen a la luz. Se suponía que nadie debía saber eso… Oh, bueno, no tengo la suerte de llegar al espacio, pero conseguimos una escritora y mostramos mucho amor, creo, en este caso. Gracias a Justin Lin pudimos, encontrar un poco más de atención y amor por las chicas de la película. Así que tengo muchas esperanzas de que eso se refleje en el producto final”.

Además, el guionista Chris Morgan , responsable de varias entregas de Rápidos y Furiosos, adelantó en 2019 en entrevista con Polygon que llevar la saga al espacio era una posibilidad. Quizá nos estaba adelantando lo que vendrá.

Es más que claro que las carreras clandestinas y los líos con la policía quedaron atrás. Ahora la lucha contra narcotraficantes y terroristas son los ejes de las cintas.

Debido a la gran retribución económica que significan las cintas, actores de gran talla se han unido de a poco al proyecto. Dwayne Johnson, Jason Statahm, Gal Gadot, Charlize Theron, Helen Mirren, Kut Russel, Idris Elba y John Cena han sido de las estrellas con mayor impacto en unirse en las últimas cintas.

Te puede interesar