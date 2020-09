Los mejores memes de Among US ¡Seguramente te pasa con tus amigos!

Among Us es el juego que la está rompiendo durante las últimas semanas. Tal es su éxito, que ahora los usuarios se la pasan jugando con sus amigos para tratar de ganar ya sea como el bueno o el malo. Pero eso no es todo lo que pasa con esta novedosa aplicación.

Resulta que la creatividad de los usuarios va más allá de las ingeniosas formas que tienen para ganar. Pues ahora se han dedicado a realizar memes que acaparan la atención de todos los que aman Among Us.

Among Us

Y es que esa lucha entre lograr terminar las misiones, mientras se evita que te maten y poder descubrir al impostor ha generado reacciones. Cuando eres el malo tratas de evitar a toda costa que te descubran y para ello tendrás que hacer maldades y fingir que eres un angelito. Además de matar a los participantes y fingir que realizas objetivos, te toca buscar la mejor forma de mentir. Ya que si no lo haces bien, estando en la sala de emergencia, otros te descubrirán te eliminarán y perderás.

En fin, de todas las ocurrencias que tienen los usuarios, han aparecido divertidos memes que han sacado más de una risa. De este modo, a continuación te compartimos las mejores ocurrencias virales del juego. Seguramente que te sentirán identificado con tus amigos.

Mira aquí los memes

No pienso dejar de subir memes del among us pic.twitter.com/z3HacEQSsq — PABLIDl0S (@Pabliacc9) September 5, 2020

Among US es una generadora de memes jajajaja pic.twitter.com/NH7oUkf5CR — Halcontrario (@AndresVigoC) September 3, 2020

El traidor defendiendo su inocencia en #AmongUs pic.twitter.com/7gCcCfZrX5 — Mari Mérida (@MarimMerida) September 10, 2020

Seguimos con la ronda de memes de "Among Us". Algo así fueron mis partidas ayer con los amigos. Yo reportando mis sospechas y ellos que me lanzaban de la nave :(. pic.twitter.com/oSfwZZ6I2p — ArkanusTops (@ArkanusTops) September 8, 2020

Yo después de matar a media tripulación. pic.twitter.com/JkEOspigza — Dra. Among Us (@dra_amongUs) September 4, 2020

-Mi cara después de defender a mi amigo toda la partida y al final resultó siendo el impostor pic.twitter.com/oIvwGDlH74 — Among Us (@AmongUsMemes_) September 7, 2020

Yo cinco segundos después de entrar a electricidad en Among Us pic.twitter.com/33SZPS5XXw — Un Psiconauta (@UnPsiconauta) September 10, 2020

De las mejores estrategias xd pic.twitter.com/PNAjCuDQJ4 — Among Us (@AmongUsMemes_) September 6, 2020

Este juego ha estado habilitado desde hace dos años para el público. Sin embargo, recientemente ha tenido su éxito viral en todo el mundo. De hecho, tanta fu7e la acogida, que incluso por unos días, los servidores de la plataforma estuvieron caídos.

Los youtubers tuvieron parte de la "culpa", ya que empezaron a jugar y realizar su contenido con este juego. Fue así que la información de Among Us se regó entre todos los que hoy en día disfrutan de este modo de entretenimiento. ¿Ya lo has jugado?

Video sobre el juego

Otra información de tu interés