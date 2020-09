Madre de las Kardashians reveló el porqué se terminó su serie

Keeping Up With The Kardashians llegará a su final el próximo año, después de 20 temporadas. La decisión fue tomada por toda la familia, y Kris Jenner fue la encargada de anunciar el porqué de su acabose.

“Creo que el número 20 solía sonar bien hasta 2020. Pero el número 20 parecía ser el momento indicado. Creo que para que nosotros podamos tomarnos un minuto, respirar y que podamos bajar la velocidad. No en la cuestión profesional, pero pensar en cuáles serán nuestros próximos pasos”, declaró.

Según la matriarca de las Kardashian, el motivo es netamente profesional. Cada una de sus hijas quiere tomar caminos diferentes y esta temporada final cerrará con broche de oro.

La penúltima temporada se transmitirá el próximo 17 de septiembre en Estados Unidos. Mientras que el final llegará en 2021.

“Estamos muy agradecidos por cada momento que tuvimos y que ahora esto nos deja las mejores películas caseras del mundo”, bromeó Kris Jenner este miércoles en una entrevista.

La productora calificó a la serie que habla de la familia Kardashian como un hito en la cultura pop. Jenner insistió en que se siente agradecida por toda la experiencia que el show les dejó, así como el mejor material para poder echar un vistazo al pasado como familia.

