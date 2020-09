Expareja de 'Hulk' rompe el silencio después de que el futbolista se casara con su sobrina

Givalnildo Viera Luis Fernando de Souza, más conocido como Hulk, generó una polémica en Brasil tras separarse de su mujer para casarse con su la sobrina de ella.

Hulk y su esposa, sobrina de su expareja

El futbolista brasileño se casó con Camila Angelo a finales de marzo de 2020, poco tiempo después de separarse de Iran Ângelo de Souza, con quien vivió por 12 años y con quien tiene tres hijos de 11, 9 y 7 años.

Meses después, Iran rompe el silencia y cuenta lo que tuvo que enfrentar asegurando que enterró a “una hija en vida”.

“Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí”, dijo la madre de los hijos de Hulk en una entrevista con Record.

“Le di todo a esta chica desde que vino al mundo. Sacrifiqué mis sueños tantas veces para hacer sus sueños realidad. Y aquí no estoy hablando solo de bienes materiales, porque estos son fáciles de dar cuando tienes dinero, pero amor, cariño, atención, respeto… Todo”, continúo la mujer.

“Ella conocía mis debilidades, inseguridades, dolores, miedos y tenía mi amor incondicional. Manejaba mi vida, y para mí todo lo que decía era bueno, era correcto, era ético. Ella era perfecta en todo y yo le di el rumbo de mi vida. Si me equivoqué, Dios mío, fue porque amaba y confiaba demasiado”, sentenció.

El último mes de 2019, varios portales había publicado el jugador estaba separado de su pareja por algunos años, pero se planaba un matrimonio con su pareja de toda la vida.

Sin embargo, el futbolista de 34 años, optó por separarse completamente y oficiliazar una relación con la sobrina de su ex.

“Hulk llamó a los padres y al hermano de Camila y les dijo la verdad. Fue el propio Hulk quien hizo pública la información porque no tenía que esconderse. Su posición es transparente y quiere evitar mentiras y comentarios maliciosos”, dijo uno de los responsables de prensa del futbolista.

'Hulk' defiende a su esposa tras las declaraciones de su expareja

“Tú me enseñaste qué es amar de verdad y, sobre todo, qué es ser amado. No tengo dudas de lo que deseo para mí a partir de ahora: una vida a tu lado”, escribió Hulk hace cuatro días en su cuenta de Instagram junto a una foto con Camila.

Por ahora, la nueva pareja está viviendo en China, donde juega el futbolista.

Después de las declaraciones de Iran, ‘Hulk’ publicó un video en sus redes sociales: “No voy a entrar en detalles por mis hijos, por los tres aseguró muchas cosas. Empecé a salir y en menos de un mes se quedó embarazada, y yo dije 'no hay problema, yo me hago cargo'. Ian, Tiago y luego Alice vinieron. Mi matrimonio no salió por amor, por pasión, nada … Fue un accidente y yo, como hombre, me hice cargo. Es muy fácil salir a decir mentiras. ¡Irán, es hora de detener estas payasadas! Soy un hombre, me hago cargo de mis cosas".

