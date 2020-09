Pokémon GO dejará de funcionar en estos celulares

Pokémon GO continúa muy fuerte con todo lo que sigue ofreciendo a sus usuarios y nunca deja de haber algo nuevo para disfrutar: eventos, actualizaciones y batallas. Sin embargo, cada vez que hay actualizaciones significa que dejará de funcionar en algunos dispositivos.

En esta ocasión hay muchos equipos que se verán afectados por la nueva actualización. Asó se anunció ayer en la cuenta oficial de Twitter de Pokémon GO. En el mensaje se dio a conocer que con la siguiente actualización de octubre, el juego dejará de funcionar en algunos equipos.

“En la próxima actualización de Pokémon GO en octubre, daremos por terminado el soporte para Android 5, iOS 10 u iOS11, así como en los equipos iPhone 5s y iPhone 6. Los entrenadores con equipos no listados específicamente aquí no se verán afectados y no necesitan hacer nada.”

In an upcoming update to Pokémon GO in October, we will end support for Android 5, iOS 10, and iOS 11, as well as iPhone 5s and iPhone 6 devices. Trainers with devices not specifically listed here will not be affected and don’t need to take any action.

— Pokémon GO (@PokemonGoApp) August 31, 2020