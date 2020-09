Luisito Comunica se disculpó por polémica foto de "machista"

Luisito Comunica compartió una foto que le causó el desprecio de miles. Se trata de una imagen donde su novia aparece de espaldas, y por la cual le dijeron al youtuber que era un misógino y machista.

Y es que en la foto, compartida en Instagram, se puede ver que su novia muestra el derrier. Alado de ella se ve agachado al famoso, señalando a la joven mientras que él sostiene una botella de alcohol.

La foto que desató la polémica

Ya con todas las críticas recibidas en redes sociales, el youtuber se pronunció. En un mensaje de Twitter, se disculpó por lo ocurrido :

"Como yo, muchos hemos sido parte de una cultura que normaliza “bromas” que jamás debieron ser graciosas. Ni hoy ni nunca. Leo la retroalimentación en redes y me da gusto que las personas levanten la voz. Gracias por recalcármelo; seré mucho más consciente de lo que publico. Reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que NO es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe de parar".

Luisito Comunica se disculpa tras ser llamado machista

