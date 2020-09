Cómo jugar gratis Among Us, el juego que hasta los youtubers quieren ¿se dañó?

Among Us es un juego que se ha puesto a la moda, algo así como Fall Guys. Y es que los youtubers se han introducido a este título de tal manera que han contagiado a los usuarios que ahora ponen toda su energía por competir y ganar.

Este videojuego consiste en que varios jugadores se meten en una partida. El número de participantes debe ir de entre 4 a 10 según como se configure. Uno de los muñecos será un asesino de Among Us, mientras que los otros corren para realizar otras misiones.

Los jugadores tendrán que estar alerta para descubrir quién es el asesino, mientras este va matando evitando que lo descubran. Después de un tiempo, los participantes podrán chatear para votar por el jugador del que sospechan que es el impostor. Si este tiene la mayor cantidad de votos, será expulsado del juego.

El asesino podrá matar a un muñeco cada 30 segundos para que no lo descubran. Si uno de los jugadores ve a un participante matando otro, puede presionar un botón para dar por finalizado el juego.

Video de cómo es el juego

Cómo descargarlo gratis

Es fácil y sencillo, si estás desde algún teléfono, podrás descargar el juego totalmente gratis. Esto aplica tanto para Android como para iOs. Ve a descargas de aplicaciones y listo, solo lo instalas y sigues los pasos para jugar.

Qué si no te deja jugar y cómo descargar en PC

Si ya te descargaste en tu celular o PC el juego y no puedes ingresar, pues no eres tú son ellos. Así es, resulta que la demanda del juego ha provocado que los servidores de la plataforma no funcionen, pues están caídos. Así que lo que queda es esperar para que puedan solucionar el problema y poder entrar a la partida sin problema.

Descargas para PC gratis

Es totalmente posible, aunque en algunas opciones sale un precio para descargar (5 dólares), hay la forma de obtenerlo de manera gratuita. A continuación te dejamos los pasos en el siguiente video.

