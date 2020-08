Las mascarillas extravagantes de Lady Gaga arrasaron en los MTV VMA

La ganadora del Oscar, Lady Gaga, fue la protagonista de los MTV Video Music Awards, no solo por los cinco galardones que se llevó a casa, sino por su impactante actuación y outfits con unas extravagantes mascarillas.

La cantante cambió su ropa hasta en nueve ocasiones, donde su mascarilla era la que más llamaba la atención. Gaga pidió a sus fans, durante su discurso, que no se olviden de esta medida de seguridad para evitar los contagios de COVID-19.

"Es una señal de respeto", declaró, y quiso predicar con el ejemplo ella misma. Como ya conocemos, ella es muy fiel a su extravagante estilo, por lo que las mascarillas que lució en la gala jamás se han visto un modelo similar. Con esto, logró reforzar el mensaje del uso de esta medida y demostró que este accesorio no está reñido a la moda.

Una de sus mascarillas, fue patrocinada por el papel aluminio Reynolds Wrap. Esta fue la más accesible de todas las cubiertas faciales que usó Gaga. Es glamorosa pero no demasiado, como algo que usarías para un viaje particularmente fabuloso a una farmacia CVS. Gaga debe sentir un afecto particular por esta máscara, ya que la usó dos veces en la transmisión del domingo, una para aceptar el premio al artista del año y nuevamente para aceptar su premio TRICON.

