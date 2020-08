¿Diferente? Video de Tik Tok muestra cómo suena la voz de Camilo sin autotune

En Tik Tok se ha difundido un video que muestra como sonaría la voz del cantante colombiano, Camilo Echeverry sin autotune, el programa de edición de voz.

En el video en el que se ha hecho viral aparece de un lado el intérprete de éxitos como 'TuTu', 'Tattoo remix', 'Favorito cantando y de otro una persona supuestamente intentando conectar el autotune.

Algunos usuarios de Internet criticaron la "verdadera voz" del colombiano y otros destacaron que se trató de un problema de sonido en la presentación en vivo.

Lo que sucede, es que en dicha presentación Camilo cantó una canción en un tono más bajo del acostumbrado. Por esto no se escucha igual que siempre.

Camilo se ha hecho famoso por varios hits que han sonado en plataformas de streaming. De igual manera, muchos lo recuerdan por su paso por el Factor XS. Allí brilló por su personalidad, característica que lo ha acompañado siempre.

Quizá es este ascenso el que también ha llevado a que muchos se pregunten cuál es el secreto de su éxito.

Polémica

En días pasados, el cantante habló de su ciudad natal en redes pero no cayeron bien sus palabras. Echeverry causó indignación al referirse al "pueblito" donde creció.

Aunque nació en Medellín, desde los cinco años Camilo Echeverry creció en Montería, Cordoba. La capital cordobesa fue el lugar donde se acercó a la música.

Por esta razón, uno de sus comentarios recientes durante una entrevista no cayó bien. Camilo se encontraba hablando de Montería, ciudad a la cual se refirió como "pueblito pequeño".

Pero esto no fue todo, ya que comentó que en Montería la música es muy "artesanal" y "el cantautor, el artista no existe". Sus palabras no gustaron entre los cordobeses.

