¡NOOO! Estas son las series y películas que salen de Netflix en septiembre

El catálogo de Netflix se actualiza constantemente pues llegan nuevas producciones a la plataforma, pero a su ves también hay películas y series que salen del servicio de streaming, lo que lleva a los usuarios a estar atentos de no quedarse sin ver algún título que lo tenían pendiente.

Para el mes de septiembre, Netlix retirará varias películas, series y documentales de distintos géneros. Esto se debe a que la compañía firma un contrato por los derechos de esas producciones y cuando vence, la producción debe retirarse de la plataforma.

Netflix perderá en septiembre a todo el contenido vinculado con Marvel, Disney y Pixar porque Disney+ está próximo a estrenar su servicio en Latinoamérica.

Te dejamos con todas las películas, series y documentales que salen el próximo mes y aproveches verlas por última vez:

Películas:

La propuesta.

Ajuste de cuentas.

Las Crónicas de Narnia 1.

Las Crónicas de Narnia 2.

Concrete Football.

Gangster Squad.

Walk with me.

Capitán América 2: soldado de invierno.

Carol.

Cars.

Cars 2.

The Roommate.

Sleepless.

Intensamente.

Holy Hell.

Ant-Man.

Immortals.

Incorruptible.

Jack y la Mecánica del Corazón.

Jackass 2.

Una tormenta perfecta.

Terminator: Genesis.

The Gunman.

Los Increíbles.

The Avengers.

Atrápame si puedes.

Buscando a Nemo.

Buscando a Dory.

Una Propuesta Indecente.

Soul Surfer.

Thor.

The Lucky One.

Up.

2 de septiembre:

The Last Mission.

Next Avengers.

3 de septiembre

Whitney: can i be me

5 de septiembre

A toda velocidad.

9 de septiembre

Transformers: el último caballero.

12 de septiembre

Jane.

15 de septiembre

Clueless.

Brooklyn.

Blair Witch.

Ferris Buellers Day Off.

Me amarás cuando despierte.

Gagarin: First in space.

Jackass: la película.

Toy Story 1.

Toy Story 2.

Toy Story 3.

16 de septiembre

Raiders!

18 de septiembre

Operación Escobar.

Series:

1 de septiembre

La Guardia del León.

Agente KC.

Agents of Shield.

The kids are alright.

Ducktales.

Empresses in the Palace.

Once Upon a Time 4, 5 y 6.

Hostages.

Princesita Sofía.

Station 19

6 de septiembre

Missh Fisher's Murder Mysteries.

9 de septiembre

Tales of Irish Castles.

15 de septiembre

Once Upon a Time (temporada 3)

Documentales

1 de septiembre

Balón en el Asfalto.

Incorruptible.

Walk with me.

3 de septiembre

Whitney: Can I Be Me.

9 de septiembre

Tales of Irish Castles.

12 de septiembre

Jane.

16 de septiembre

Raiders!: The Story of the Gratest Film Ever Made

