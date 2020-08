Free Fire: así puedes conseguir gratis al personaje Hayato Rebelde

No todo es habilidad dentro del juego del momento, Free Fire. Si eres de los que cosecha kills y Booyah, también tendrás la ambición de tener a uno de los personajes más fuertes y hábiles.

Debido a su tercer aniversario, Free Fire continúa celebrando su evento de 3er aniversario que tuvo su punto más alto el pasado sábado. Los sobrevivientes pudieron conseguir a Hayato Rebelde de manera gratuita, completando misiones y reclamándolo.

Hayato es el segundo personaje en renacer en Free Fire, luego de Kelly, pero si no te lograste conectar esta fecha te contamos que tiene la oportunidad aún de tenerlo.

Debes cumplir las misiones renacer, estas son:

En todos los modos (excepto sala), usa armas para infligir 16000 de daño a los jugadores.

En todos los modos (excepto sala), elimina tres jugadores con una katana.

En todos los modos (excepto sala), elimina 10 jugadores cuando tu PV sea menor a 100.

En todos los modos (excepto la Isla de Inicio), logra un ¡Booyah! 10 veces.

Algo importante que no debes pasar por alto, para desbloquear estas misiones será necesario que tengas a Hayato, mínimo en nivel 2. Si no, no podrás obtener su personaje renacido. Actualmente cuesta 499 diamantes en la tienda

Si no tienes diamantes suficientes, en la siguiente nota podrás saber cómo conseguirlos. Las misiones de renacer las encuentras en el menú de personaje, escoger a Hayato y debajo de Archivos lo encontrarás.