Instagram: la función que te permite ver publicaciones en conjunto con tus amigos

Instagram continúa ampliando sus funciones y ahora ha decidido incorporar una nueva: ver publicaciones en conjunto con tus amigos.

Esta nueva función consiste en poder compartir y ver cualquier tipo de publicación de Instagram a través de los chat de las videollamadas con tus amigos.

La posibilidad de ver publicaciones en conjunto garantiza que las videollamadas sean muchos más entretenidas y dinámica. Dejando a un lado el solo desplazarse de arriba hacia abajo en la red social.

Esto se hace mediante Instagram Co-Watching y solo podrás compartir fotos o vídeos de perfiles públicos en caso de que las otras personas no sigan al usuario de la publicación que has compartido. Otra cosa es que las imágenes o videos que deseas compartir debes darle un Me gusta.

Cómo compartir publicaciones con Co-Watching

Entra a la aplicación de Instagram y accede a los mensaje directos presionando el icono en forma de avión ubicado en la parte derecha superior. Ahora presiona en el icono de la cámara que está en la parte superior derecha. Busca a la persona que desea hacer la visualización en conjunto. Puedes agregar hasta 6 personas. Pulsa en Iniciar y espera a que tus amigos respondan la llamada. Cuando comience el vídeo presiona en Medios que está en la parte inferior de la pantalla. Allí selecciona la imagen del catálogo de publicaciones con Me gusta y compártelo con tus amigos a través de la llamada.

Para más noticias, desliza