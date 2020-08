DC FanDome: Te caerás para atrás al ver el nuevo tráiler de Wonder Woman 1984

El DC Fandome cumplió con todas las expectativas para los seguidores de DC Cómics. Este 22 de agosto también se reveló el tráiler de Wonder Woman 1984 de forma virtual pues no habrá convenciones de cómics, televisión y cine presenciales debido a la pandemia por el nuevo coronavirus.

Esta fue la oportunidad para contarles a sus fan las producciones sobre lo nuevo y una de las más esperadas es la película de la Mujer Maravilla. Las imágenes muestran a Diana Prince como la Mujer Maravilla enfrentándose a la villana Cheetah, que pondrá a prueba al personaje de Gal Gadot a partir de octubre, cuando la cinta se estrene en cines.

Mira el tráiler:

También revelaron una nueva imagen haciendo honor a los 80 años que cumple la película Wonder Woman, por lo que los fans no dudaron en compartir las imágenes en sus redes sociales.

Detalles de Gotham Knights

Además, DC presentó detalles de Gotham Knights su nuevo título de videojuego que estará ambientado en el universo de Batman, solo que esta vez el Caballero de la Noche no podrá defender a Ciudad Gótica y ahí es donde personajes como Batgirl, Nightwing, Red Hood y Robin asumen la responsabilidad.

Este juego estará disponible para consolas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y PC.

Step Into The Knight and save Gotham from chaos. Welcome to #GothamKnights. pic.twitter.com/t6b9g1TBh9

— Gotham Knights (@GothamKnights) August 22, 2020