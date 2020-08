Maluma rompe el silencio sobre Neymar y Natalia Barulich: "Yo no tengo problemas en que estén juntos"

Maluma decidió romper el silencio la noche de este jueves sobre la polémica con Neymar, su ex Natalia Barulich (que tiene una relación con el futbolista del PSG) y su salida de Instagram por un día.

Mediante un Instagram Live, el cantante colombiano lanzó oficialmente "Papi Juancho" y explicó en qué se inspiró para escribir la canción 'Hawái' con la cual se alborotó el escándalo, ya que muchos fans aseguraron que la letra está inspirada en su relación con Barulich.

El colombiano y Barulich terminaron su relación en octubre de 2019, tras dos años. En ese momento, la prensa brasileña aseguraba que la modelo le había sido infiel y que había tenido un amorío con el futbolista del PSG.

"'Hawái' la escribimos en combo (…) Supe que iba a ser una canción grande (…) Pero más allá de eso jamás me inspire en ninguna relación, nunca fue inspirada en algún acontecimiento de mi vida. Yo sé que muchos de ustedes querían que eso pasara, pero no, no es así”, confesó el artista que cerró su cuenta en la red social un día después del video que publicó Ángel Di María, compañero de Neymar.

En el clip se le ve a los del PSG, en especial a Ney, cantando 'Hawái' los usuarios fueron al Instagram de Maluma y le escribieron que el futbolista estaba burlándose de su situación. De hecho vincularon la decisión con la publicación de fotos de su exnovia con el futbolista brasileño.

"Yo no tengo problemas en que estén juntos"

Sin embargo, el propio cantante colombiano aclaró la situación. "Yo terminé mi última relación tranquilo y feliz, cada quien fue a hacer lo que tenía que hacer, yo también hice mi vida y quise hacer esta canción porque muchos nos sentimos identificados, eso no es porque me pasó a mí, si me hubiera pasado se los hubiera dicho sin problema, así que no inventen cosas que yo estoy bien y tranquilo", dijo.

"Yo no tengo problemas en que estén juntos. Cada quien puede hacer con su vida lo que le da la gana", aseguró en referencia a los rumores.

De hecho, le mandó las "gracias" al argentino Ángel de María -"a quien quiero mucho", dijo- por haber puesto su canción "Hawái" en los vestidores del PSG y le mandó mucha "suerte" en la final contra el Bayern Munich, que se disputa este domingo.

"Realmente no sé si ellos están juntos, igual no me importa, porque cada quien hace su vida y hace lo que se le da la gana. Y si ellos son novios me pone muy bien, cada quien necesita un amor en su vida", añadió Maluma.

“Pusieron la canción y se la disfrutaron y ver a ese combo de cracks cantando mis canciones, representa mucho para mí”, destacó el artista colombiano.

También recordó cuando se presentó en uno de los cumpleaños de Neymar. También se burló de los memes, expresiones que agradeció porque lo han hecho reír mucho. “No tengo ningún problema con Neymar, le deseo muchos éxitos. Es un crack”, concluyó sus palabras hacia el futbolista.

Relacionados: