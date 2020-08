Florinda Meza aseguró que televisora mexicana nunca valoró el trabajo de Roberto Gómez Bolaños

Tras conocerse que "El Chavo del 8", "El Chapulín Colorado" y "Chespirito" ya no se emitirán en la televisión, hubo unos días de silencio por parte de Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños. Ahora decidió hablar fuerte en contra de la televisora mexicana Televisa por nunca haber valorado el trabajo de Gómez Bolaños.

A principios de mes se conoció la salida del aire en todo el mundo de los programas creados por su padre tras un desencuentro con Televisa sobre los derechos de autor. Aunque no hay claridad sobre sucedido, medios locales apuntaron a que la televisora y la familia del Bolaños no lograron llegar a un acuerdo sobre los derechos de los programas.

Ahora, Meza habló del trato que le dieron a quien fuera su esposo por parte de la televisora, durante una entrevista al programa ' Ventaneando'. "El hecho de que le pagaban una miseria de exclusividad comparado con lo que le pagaban a otros actores, si tomas en cuenta lo que les pagan, si tomas como tasa eso, entonces estaban subestimando a Roberto, que les había dado todo”, mencionó quien interpretó a 'Doña Florinda'.

Además lamentó que: "Mi Rober, hasta el último día de su vida creo que nunca ha sido valorado en toda la extensión de la palabra". Y además recordó que El Chavo del 8 surgió cuando Televisa ni siquiera existía, ya que debutó en la televisión independiente de México. "Cuando no existía el videotape él ya había dado muchos éxitos que luego fueron refriteados", contó.

La actriz, escritora y productor también lamentó que la televisora no documentó el éxito de 'Chespirito' y 'El Chavo del 8' en lugares fuera de México. "Me parece injusto, un Gómez Bolaños nace cada 100 años. Sigue siendo la adoración en todas partes a pesar de que Televisa no se ha tomado la molestia de limpiar, remasterizar (los programas)”.

Los programas llevaban 47 años de transmitiéndose de manera ininterrumpida televisiones de todo el mundo y después de 6 años de la muerte del actor. Meza, ya se había manifestado en el mismo sentido poco después de que se diera a conocer la falta de acuerdo. En su cuenta de Twitter manifestó lo siguiente:

"¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente", escribió.

Además, añadió que no comprende por qué se tomó la decisión, ya que, dijo, va en contra de los intereses comerciales de la cadena de televisión y recordó que Chespirito "es parte del ADN de los latinos".

Gómez Bolaños fue, además de actor y comediante, dramaturgo, escritor, guionista, compositor musical, director y productor de televisión.

Además de "El Chavo del Ocho" y "El Chapulín Colorado", interpretó a muchos otros personajes que forman parte del imaginario mexicano.

