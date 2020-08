¡Fin del misterio! Nieto de los Warren aclaró rumores sobre "desaparición" de Annabelle

¿2020, qué más quieres de nosotros? Las redes sociales estallaron ayer con el rumor de la supuesta "desaparición" de Annabelle de la urna de madera del museo de los Warren, en Connecticut, Estados Unidos, donde ha estado desde 1970. Memes, opiniones, especulaciones y todo tipo de reacciones hasta de los escépticos, volvieron el nombre de la muñeca -que ha inspirado a películas de terror- en tendencia mundial.

Ante esta locura, Chris McKinnell, nieto de los Warren, se expresó al respecto y aclaró la situación en un video. El hijo de Judy Warren heredó el legado tras la muerte de Lorraine en 2019. En la actualidad dirige la Fundación Warren Legacy para la Investigación Paranormal. Desde su adolescencia comenzó a trabajar con sus abuelos y ahora tiene un canal de Youtube donde narra sus aterradoras experiencias: The Warren Files.

"Hay rumores por todo Internet de que Annabelle se ha escapado del museo y que está ahí fuera. Te prometo que esto no es cierto. Sabemos cómo cuidar a Annabelle. Se pone ocasionalmente en una caja de exhibición viajera para eventos especiales", expresó McKinnell en Facebook.

Añadió que "no se ha movido ni dañado a nadie desde 1975 y no tienes absolutamente nada de qué preocuparte", agregó. Aún cuando el nieto de los Warren confirmó que Annabelle sigue en su vitrina, no compartió la foto que lo pruebe. Además, la exhibición al público está cerrada desde el fallecimiento de su abuela.

Recordemos que la historia de la muñeca ha sido una de las más fructíferas para la productora New Line Cinema. Esta ha logrado recaudar alrededor de $256.873.813 dólares, invirtiendo apenas 6 millones de dólares. La historia se basa en una muñeca que habría sido poseída por un demonio y busca poseer un cuerpo. Según los Warren, fue algo verídico.

La captura de Annabelle ha cobrado muchas vidas y provocado numerosos accidentes. Tras ello, los Warren la encerraron en una supuesta vitrina bendita con la cual buscan que se retenga al demonio.

