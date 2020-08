Bad Bunny formará parte de Fortnite, ¿qué papel cumplirá?

Fortnite, el actual juego estrella, se ha caracterizado por proyectar películas, mostrar conciertos de artistas y ahora la programación en sus vehículos contarán con la música del compositor del año, Bad Bunny. Temas como “Yo Perreo Sola” y “I like it” sonarán al conducir cualesquiera de estos autos.

Resulta que Fortnite, cuando introdujo los coches en el parche 13.40 del 5 de agosto, también añadió diversas canciones a la radio de los coches y, entre ellos, algunas de Bad Bunny.

Pero el conejo malo no es el único artista que tiene canciones dentro del juego. La lista se extiende en grandes estrellas como: Drake, Panic at The Disco, Marshmello, Ariana Grande, Post Malone, Lady Gaga y Ed Sheeran.

Pero, estos éxitos musicales pueden jugarte en contra. Algunos usuarios se han “engolosinado” con los temas que terminan siendo blancos fáciles para otros jugadores.

J Balvin también tiene su protagonismo en Fortnite, con canciones como Amarillo de su popular disco. Así, el videojuego de Epic Games sigue siendo un clamor para los jóvenes y, ahora más, con música más que conocida para este tipo de perfil.

Gamers han señalado que no resultaría nada extraño que un próximo evento sea estelarizado por Bad Bunny. La aparición de sus temas no es más que un abrebocas de próximos y mayores eventos.

