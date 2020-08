La fuerte reacción de Carlos Villagrán, 'Quico', tras salida del aire de 'El Chavo del 8'

"El Chavo del 8", "El Chapulín Colorado" y "Chespirito" del comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, ya no se emitirán en la televisión . Tras conocerse la noticia, Carlos Villagrán, actor del personaje 'Quico', reaccionó y opinó sobre las posibles razones.

“Quitaron el programa de la noche a la mañana y supongo que el móvil también debe ser dinero. A todos nos cayó de sorpresa porque fue de tajo, a todos. La verdad no lo sé, conmigo no se comunica nadie de Televisa ni tampoco el hijo de Chespirito”, expresó el actor en el programa Sale el sol.

Villagrán reveló además que "aquí llevamos 50 años con el programa, ya medio siglo y de repente pum, ya se acabó, lo sacaron". Lamentó que no puede comunicarse con alguien y que no lo toman en cuenta. "Te soy sincero. No me pelan (…) nunca me han tomado en cuenta, pero eso sí, la figura que más se vende es la de Quico”, reveló.

Carlos Villagrán (Quico)/ Chavo del Ocho

Incluso mencionó que nunca pudo comunicarse con el fallecido dramaturgo porque "no me recibió la llamada. No me decía nada malo ni nada, pero no me recibía la llamada”.

Tras la noticia, la viuda de Gómez Bolaños su viuda, Florinda Meza, criticó la decisión. "¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente", expresó a través de un hilo de Twitter.

¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente. pic.twitter.com/DDwaXvJQVI — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) August 2, 2020

La actriz, escritora y productora terminó diciendo que qué bueno que Bolaños ya no esté para presenciar esta situación tan incómoda. Y que Chespirito permanecerá en los corazones de "los buenos".

Los programas llevaban 47 años de transmitiéndose de manera ininterrumpida televisiones de todo el mundo. Y hasta después de 6 años de la muerte del actor.

Gómez Bolaños fue, además de actor y comediante, dramaturgo, escritor, guionista, compositor musical, director y productor de televisión.

Además de "El Chavo del Ocho" y "El Chapulín Colorado", interpretó a muchos otros personajes.

Temas relacionados:

En video: