Disney Plus llegará a Latinoamérica en noviembre de 2020: precio, películas, series y documentales

¡Por fin! Disney Plus (Disney +) llegará a Latinoamérica en noviembre de 2020 y definitivamente puede representar una dura competencia para Netflix. Sí que es una buena noticia para este año ya que después del anuncio de esta plataforma, no se había dicho nada sobre el lanzamiento de esta. Así que te dejamos todo lo que quieres saber: precio, películas, series y documentales.

La tan esperada plataforma llegará en pocos meses a la región y con eso estamos ya un paso más cerca a poder maratonear a Los Simpson sin entrar a páginas con miles de virus.

De hecho, Disney anunció en su Twitter: "Todos estamos conectados. Disney+ llega a Latinoamérica. ¡Prepárate para disfrutar de todo el contenido Disney en un mismo lugar! Noviembre, 2020".

Antes de comentarte lo que más te interesa deberías saber que la plataforma de streaming ofrece un servicio de suscripción mensual para acceder a diversas películas y series. En la misma hay contenidos de las siguientes casas productoras: Disney Classics, Disney Live Action, Pixar, Marvel, Star Wars y Lucas Film, National Geographic, Fox, Hulu, ESPN.

Disney + Pixar + Marvel + Star Wars + Nat Geo = #DisneyPlus. Las mejores historias en un mismo lugar. ¡Te invitamos a seguir las cuentas OFICIALES en Instagram y Twitter! @DisneyPlusLA pic.twitter.com/TXtQ27AZJW — Disney News Latino (@DisneyNewsLA) August 4, 2020

Precio

En cuanto a precios de paquetes en Latinoamérica no se ha confirmado nada. Pero los costos en los otros países son los siguientes:

Disney+ en Estados Unidos: 6.99 dólares al mes o 69.99 dólares el año.

Disney+ en Europa: 6.99 euros al mes o 69.99 euros el año.

De hecho, sitios que sí han accedido al precio aseguran que no hay más niveles de servicio ni otros precios mensuales. Además, tal y como sucede con cualquier otro servicio de streaming, no existe un compromiso de permanencia para obtener este precio y puedes cancelarlo en cualquier momento.

Catálogo /películas

En el catálogo de Disney + podremos encontrar películas de Disney como La Dama y el Vagabundo, Dumbo, Aladino, El Rey León, La Sirenita, Frozen. y más.

También películas de Pixar como Toy Story, Los Increíbles, Buscando a Nemo, Coco, Monsters, Inc e Intensa-mente.

Por supuesto que ofrece películas de Marvel: Avengers: Endgame, Capitán América y el Soldado del Invierno. Iron Man, Spiderman: Far From Home, Avengers: Infinity War y entre otras.

Y para los fanáticos, películas de Star Wars desde La Amenaza Fantasma, hasta El ascenso de Skywalker.

Entre las películas de Fox está Avatar, La Era del Hielo, Día de la Independencia, El Planeta de los Simios. Los Simpson: la Película, X-Men: días del Futuro Pasado y más.

Documentales

Los documentales en Disney + en su mayoría son contenidos de NatGeo: Apolo: Misiones a la Luna, Diana: in Her Own Words, El Planeta de las Aves. Al igual que Gigantes del Océano, El Reino de la Ballena Azul y otros.

Series

Estarán disponibles series animadas de décadas anteriores como Los Simpson, Spiderman de los 90 y Hannah Montana. Así como The Jonas Brothers, Phineas y Ferb, Soy Luna, High School Musical: El Musical y más.

¿En qué dispositivos estará disponible?

Se podrá utilizar en muchos dispositivos como Apple TV, Amazon Fire TV, iOS (iPhone o iPad). También en Android Play Store, PlayStation 4, Xbox One, televisores (no todos) y navegadores.

