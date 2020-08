“Siempre tengo mala fama”: Danna Paola habló sobre Yatra y Tini Stoessel

Rumores de un supuesto romance entre Danna Paola y Yatra surgieron tras el fin de la relación con Tini Stoessel. Los artistas ya han desmentido y han dejado claro que tienen una relación de amistad y laboral.

La actriz mexicana tras estrenar la canción No baile sola, con Yatra, rompió el silencio.

“Yo la respeto muchísimo (a Tini), me encanta su música. Yo creo que estamos en un punto en el que tenemos que respetarnos, aunque no la conozca personalmente o no sea mi amiga, hay un respeto de por medio por el simple hecho de ser mujer”, dijo Danna Paola en entrevista con el programa Suelta la sopa de Telemundo.

“Entre mujeres hay que apoyarnos, que no deba de haber odio y que por favor entre fandoms no haya odio porque el mundo necesita más amor”, explicó la joven cantante.

Danna Paola mencionó que siempre le inventan noviazgos y reiteró que no tiene ninguna relación con el colombiano. “Somos colegas, somos dos artistas que están colaborando en una canción y que justamente estamos disfrutando este proceso, que yo siempre tengo mala fama y me inventan un noviazgo con quien se me ponga enfrente, pero no es así”, digo la actriz de Élite.

“Yo estoy saliendo con alguien y no me gusta que me anden inventando cosas porque no está padre”, añadió.

¿Por qué terminaron Yatra y Tini?

Tini Stoessel y Sebastián Yatra también han aclarado que nadie fue responsable de su ruptura. La distancia fue un factor al momento de separase.

“La cuarentena nos atrapó, a él en Colombia y a mí aquí (en Argentina). Y la distancia jamás ayuda, había necesidad charlar personalmente. Nos hubiese encantando que así fuera pero no tuvimos chance. Consideramos que lo más sano en ese caso fue cortar. Y entender que, tal vez, ese era tiempo para aferrarnos a nuestras familias. Y vivir el cierre de ese modo”, expresó la artista argentina.

Por su parte, Yatra dijo que "Aunque tengamos carreras muy similares nuestras metas de vida o a largo plazo a veces van por distintos caminos (…) Lo que viví con ella fue una de las bendiciones más grandes. Ojalá podamos mantener una linda amistad".

